Донецк, 16 июня, 2016, 17:38 — ИА Регнум. ДНР намерена продолжать поставки угля на украинские ТЭС, поскольку условия его продажи «достойные». Об этом 16 июня в интервью РИА Новости заявил глава ДНР Александр Захарченко.

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По его словам, до 70% добываемого в республике угля поставляется на Украину. «Думаю, процентов до 70 добычи в Украину уходит», — сказал Захарченко.

Ранее, 14 июня, глава Национальной комиссии Украины, осуществляющей регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк заявил, что с начала июня ДНР и ЛНР прекратили поставки антрацита в Украину. Он проинформировал, что потребность украинских ТЭС в антраците составляет 1 млн тонн угля в месяц.

Напомним, 13 июня и.о. начальника Госслужбы горного надзора и промышленной безопасности ЛНР Александр Беляев заявил, что в республике были закрыты 23 угледобывающих предприятий. По его словам, поводом для закрытия предприятий стали нарушения законодательства в сфере охраны труда и промышленной безопасности. «Во исполнение вашего протокольного поручения согласно приказу с 6 по 25 мая были проведены проверки абсолютно всех предприятий, ведущих добычу угля. Было проверено 169 шахт. По результатам проверок было 193 остановки, в том числе, 23 предприятия были остановлены полностью», — сказал Беляев.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Захарченко заявлял, что берет под личный контроль все поставки угля на территорию Украины. В 2015 году по поручению главы ДНР правительством республики была утверждена программа восстановления и модернизации угольных шахт. Программой предусмотрено закрытие 22 угольных предприятий (60%), расположенных на территории ДНР. Таким образом, ДНР оставила в строю 18 шахт (14 государственных и 4 частные). В рамках программы строительство новых угольных предприятий не предусмотрено.