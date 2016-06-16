Махачкала, 16 июня, 2016, 17:35 — ИА Регнум. В Дагестане идет преследование бандитов, которые обстреляли сегодня, 16 июня, наряд полиции в районе села Касумкент Сулейман-Стальского района. В ходе боестолкновения с боевиками был ликвидирован один из них, пишет РИА «Дагестан».

05.мвд.рф Спецоперация

По данным агентства, в группе, преследование которой ведут силовики, пять боевиков. Как сообщало ИА REGNUM, силовики в ходе прочесывания лесополосы наткнулись на группу вооруженных бандитов, произошло боестолкновение.

Напомним, 26 мая в селении Касумкент Сулейман-Стальского района был убит обстрелявший полицейских бандит. Его попытались остановить для проверки документов, но, не подчинившись требованиям силовиков, мужчина открыл стрельбу по правоохранителям и был уничтожен ответным огнем. Убитый оказался членом так называемой южной бандгруппы Камалдином Казимагомедовым. 26-летний житель села Ашагастал с прошлого года числился в федеральном розыске за участие в незаконном вооруженном формировании.