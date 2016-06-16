Тюмень, 16 июня, 2016, 18:06 — ИА Регнум. В Тюмени бывший исполняющий обязанности начальника отдела региональной инспекции Федеральной налоговой службы России предан суду за получение взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

publicdomainpictures.net Взятка

Из материалов дела следует, что в июне 2015 года к нему обратился его родственник, который был финансовым директором в одной из тюменских фирм и одновременно депутатом сельского поселения в Нижнетавдинском районе Тюменской области.

Мужчина по-родственному попросил его организовать внеплановую проверку в отношении компании, ведущей проектно-изыскательские работы, обещая за это вознаграждение в 200 тыс. рублей. Тот согласился и организовал визит в компанию сотрудника оперативного отдела налоговой инспекции, который допросил руководителя фирмы в качестве свидетеля. После этого чиновник передал копию допроса своему родственнику-депутату, получив за это вышеуказанную сумму.

О коррупционном преступлении стало известно после задержания в ноябре 2015 года депутата, который под предлогом прекращения налоговой проверки получил в июне-июле 2015 года с проектно-изыскательской компании взятку в 5 млн рублей, а потом в ноябре стал требовать еще 6 млн рублей. Директор фирмы обратился в правоохранительные органы.

В отношении депутата было возбуждено уголовное дело. Позднее его завели и против чиновника. Тот признал свою вину.

Материалы уголовного дела в отношении 28-летнего чиновника направлены в Калининский районный суд города Тюмени Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в крупном размере». Данное преступное деяние наказываются штрафом в размере от 70-кратной до девятикратной суммы взятки либо лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и со штрафом в размере 60-кратной суммы взятки.

В отношении депутата расследование продолжается. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество, совершенное в особо крупном размере», ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество» и п. б» ч. 4 ст. 291 УК РФ «Дача взятки в крупном размере». По решению суда он заключен под стражу.