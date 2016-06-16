Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 17:33 — ИА Регнум. Глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что ему очень хотелось бы откровенно поговорить с президентом России Владимиром Путиным на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), «как раньше». Об этом он заявил журналистам сегодня, 16 июня.

kremlin.ru Жан-Клод Юнкер и Владимир Путин

«Я хотел бы, чтобы мы обменялись мнениями с такой же откровенностью, с тем же открытым подходом, как это было на протяжении многих лет», — сказал Юнкер. Глава ЕК также поблагодарил за теплый прием в Санкт-Петербурге. «У нас есть что сказать друг другу, но обязательно нужно, чтобы нас услышали», — отметил Юнкер.

Ранее сегодня Юнкер выразил мнение, что у России есть все возможности и ресурсы для восстановления отношений с Европейским Союзом. Он подчеркнул, что нужно держать дверь для диалога с Россией открытой. Юнкер напомнил, что Россия и ЕС продолжают работы по борьбе с международным терроризмом, урегулированию ядерной программы Ирана и конфликта в Сирии.

При этом Юнкер снова завел шарманку о выполнении Минских соглашений, которое является единственным способом снятия антироссийских санкций. Цена разобщения России с ЕС может быть очень высокой, отметил Юнкер.