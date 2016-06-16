Москва, 16 июня, 2016, 17:30 — ИА Регнум. Лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому передали подписи 25 тыс. жителей ХМАО за отставку губернатора Натальи Комаровой. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 июня сообщили в партии. Подписи передал депутат Госдумы Владимир Сысоев.

kremlin.ru Наталья Комарова

Мнение людей — это ключевой показатель в политике, отметил Жириновский. «Власть должна понимать, что чиновники избраны или назначены не навечно. Если они не справляются, то граждане вправе высказать свой протест. Сбор подписей — это самая удачная форма», — считает Жириновский.

ЛДПР в Югре добивается судебного решения для отзыва губернатора Натальи Комаровой, сообщили ранее в пресс-службе партии. Координатор Ханты-Мансийского регионального отделения ЛДПР Виктор Сысун обратился в суд Ханты-Мансийского автономного округа — Югры с заявлением о несоблюдении главы региона Натальей Комаровой при осуществлении своих полномочий законодательства Российской Федерации, Устава и законов округа, неисполнении надлежащим образом своих обязанностей.

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