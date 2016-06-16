Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 17:27 — ИА Регнум. Добыча нефти в России в 2016 году увеличится на 8 млн тонн, или на 180−200 тысяч баррелей в сутки. Об этом сегодня, 16 июня, на ПМЭФ заявил министр энергетики РФ Александр Новак, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Новак подчеркнул, что при этом стратегия и основная задача российской «нефтянки» заключается в сохранении достигнутых объемов на этом уровне — примерно 10,9 млн баррелей в сутки — от 525 до 545 млн тонн в год.

При этом будет изменена система налогообложения отрасли, чтобы сделать новые месторождения экономически выгодными для разработки.

«Для этого мы будем проводить реформы налоговой системы. Главное, что мы должны будем создать экономические условия, чтобы более эффективно использовать существующую базу, и чтобы вовлечь в разработку нерентабельные на сегодня, с точки зрения системы налогообложения, объемы добычи, которые только в Западной Сибири, оцениваются в 10 млрд баррелей неизвлекаемых запасов», — сказал министр энергетики.

Новак добавил, что в настоящее время наблюдается сильная конкуренция на нефтяном рынке и с точки зрения географии, и по структуре, и между разными видами топлива. Однако, по его словам, Россия готова ко всем этим вызовам.

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Ранее, как сообщало ИА REGNUM, вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил СМИ о том, что в ближайшие дни в правительстве пройдет совещание по вопросу изменений в налогообложении нефтяной отрасли.