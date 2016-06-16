Тула, 16 июня, 2016, 17:26 — ИА Регнум. 77 млн 386 тыс. рублей составила задолженность тульских предприятий и организаций по зарплате на 1 июня. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 16 июня в пресс-службе Туластата.

Дарья Антонова ИА REGNUM Финансы

За месяц, добавили в ведомстве, объем задолженности существенно увеличился — сразу на 12%.

По данным прокуратуры области, на начало мая размер долга по зарплате в регионе составлял 73,1 млн руб.

Неделей ранее на совещании в правительстве отмечалось, что основную долю в структуре должников занимают промышленные предприятия (43%), еще 36% приходится на сельскохозяйственные организации и предприятия пищевой промышленности, 10% — на строительные организации, 3,5% — на организации сферы ЖКХ, 2,5% — на организации малого бизнеса, 1% — на муниципальные унитарные предприятия и 5% — на прочие.

При этом с начала июня тульские власти зафиксировали снижение задолженности в девяти предприятиях, всего на 3,4 млн рублей.

Добавим, что в текущем году прокуратурой уже выявлено более 1,4 тыс. нарушений в сфере законодательства об оплате труда. За период 2015—2016 годах прокурорами в интересах работников в суд направлено около 5,5 тысячи заявлений.