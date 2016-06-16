Вена, 16 июня, 2016, 17:22 — ИА Регнум. Член Совета управляющих Европейского центробанка (ЕЦБ) Эвальд Новотны полагает, что выход Британии из Евросоюза нанесет вред Лондон-Сити, т.к. бизнесмены устремятся в другие финансовые центры ЕС, передает Reuters.

Diliff Лондон. Сити

«Брекзит» создаст кратковременную турбулентность на финансовых рынках, но в долгосрочной перспективе структурные изменения финансового ландшафта в Европе более важны, считает глава Австрийского центробанка.

В случае выхода Британии из состава Евросоюза «роль финансового центра (Лондона) ухудшится, без сомнений», заявил Новотны на экономической конференции в Вене. В среднесрочной перспективе он прогнозирует «смещение» финансового центра из Лондона в другие города Европы.

Что касается возможных финансовых затруднений, управляющий ЕЦБ говорит, что соглашения между ЕЦБ и Банком Англии обеспечат достаточную ликвидность британских и европейских банков.

За неделю до референдума о сохранении Британией статуса страны-члена ЕС (23 июня) европейские экономисты и политики активнее предупреждают об издержках решения британских избирателей.