Вильнюс, 16 июня, 2016, 17:15 — ИА Регнум. Около 200 представителей различных литовских профсоюзов сегодня, 16 июня, собрались на площади около Сейма, где протестовали против поправок к новому Трудовому кодексу, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Эдвард Мунк. Рабочие на пути домой. 1915

Около 200 представителей различных литовских профсоюзов сегодня, 16 июня, собрались на площади около Сейма, где протестовали против поправок к новому Трудовому кодексу, сообщает корреспондент. Из-за нового Трудового кодекса наемные работники в Литве станут бесправными, считают профсоюзы

Собравшиеся возмущались, что сами члены Сейма якобы не знают, какие поправки принимают.

Политики, говорили собравшиеся, сегодня конкурируют, кто из них будет красивее выглядеть накануне выборов, но не углубляются в те последствия, которые вызовет новый Трудовой кодекс — а именно незащищенность наёмных работников и едва ли не безграничные права работодателей, которые смогут увольнять работников без предупреждения и всяких компенсаций.

Новым Трудовым кодексом не доволен и председатель профсоюза работников вильнюсской полиции Владас Санда. «Работодатель всегда прав? Он и так всегда прав. Уменьшать социальные гарантии, объясняя, что это поможет создать рабочие места и поднять зарплату — неправда», — сказал Санда.

Упреков не жалел и председатель Литовского союза людей с ограниченными возможностями «Поддержка» Дейвидас Подляцкис. «Нас особенно пугают нулевые трудовые договоры, так как люди хотят работать, зарабатывать, а особенно те люди, у которых есть специальные потребности, которые не хотят быть только на содержании государства», сказал Подляцкис.

Между тем представитель социал-демократов Альгирдас Сисас говорит, что Трудовой кодекс будет принят, скорее всего, еще во время этой сессии Сейма. А недовольные якобы всегда были и будут. «Трудовые отношения, как и любые другие отношения, — это всегда конфликт интересов. Этот конфликт интересов, принимали бы мы сейчас очень либеральный законопроект, или очень консервативный, все время будет», — сказал Сисас.

Профсоюзы обещают организовать митинг и на следующей неделе, когда в Сейме будут обсуждаться поправки к Трудовому кодексу.