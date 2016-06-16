Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 17:14 — ИА Регнум. В России по-прежнему много вузов, больше чем в СССР, заявил глава администрации президента РФ Сергей Иванов в ходе лекции перед студентами Санкт-Петербургского государственного университета.

Илья Репин. Приготовление к экзамену. 1864

«Считаю, что в России слишком много вузов. Их даже больше, чем было в СССР. Мы гордимся, что у нас 94% молодежи получает высшее образование. А кто сказал, что это хорошо? Я не уверен», — сказал он. «Я уже не говорю о том, какое это образование по качеству», — добавил Иванов, отметив, что не ставит под сомнение уровень образования в крупнейших вузах России.

В России несколько лет идет процесс реструктуризации системы высшего профобразования: часть вузов объединяют, часть ликвидируют.