Сечин предсказал рост нефтяного рынка в ближайшие 4-5 лет
Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 17:13 — ИА Регнум. Рост спроса развивающихся стран и падение инвестиционной активности в нефтяном секторе в ближайшие 4−5 лет приведут к росту рынка нефти после стабилизации. Об этом сегодня, 16 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума заявил глава корпорации «Роснефть» Игорь Сечин, передает корреспондент ИА REGNUM.
«В среднесрочной перспективе проявится определенная нехватка нового предложения нефти. Речь вряд ли пойдет о физическом дефиците, а скорее о нарастании напряженности баланса спроса и предложения. Если финансовый рынок почувствует и заблаговременно отразит это в ценах, то мы сможем избежать новой турбулентности и восстановить инвестиционный процесс, обеспечив необходимый уровень диверсификации источников предложения жидких углеводородов», — сказал Сечин.
Он отметил, что снижение цен на нефть в последние годы и волатильность на рынке привели к потере нефтяной отраслью $350 млрд инвестиций.
Вместе с тем, глава «Роснефти» подчеркнул, что «такие фундаментальные основы развития нефтяных рынков на кратко‑ и среднесрочную перспективу, как устойчивая динамика роста спроса, в том числе на новых растущих рынках развивающихся стран, и падение инвестиционной активности в секторе, должны привести на горизонте ближайших четырех-пяти лет к кардинальному изменению ситуации на рынке и к его росту после стабилизации».
Ранее на ПМЭФ министр энергетики России Александр Новак заявил, что в последнее время на нефтяном рынке «ситуация несколько улучшилась», однако пока о полной стабилизации говорить пока рано.
В свою очередь, вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил прессе, что считает справедливой цену на нефть в диапазоне 50−70 долларов за баррель.