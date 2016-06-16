Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 17:13 — ИА Регнум. Рост спроса развивающихся стран и падение инвестиционной активности в нефтяном секторе в ближайшие 4−5 лет приведут к росту рынка нефти после стабилизации. Об этом сегодня, 16 июня, в рамках Петербургского международного экономического форума заявил глава корпорации «Роснефть» Игорь Сечин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

«В среднесрочной перспективе проявится определенная нехватка нового предложения нефти. Речь вряд ли пойдет о физическом дефиците, а скорее о нарастании напряженности баланса спроса и предложения. Если финансовый рынок почувствует и заблаговременно отразит это в ценах, то мы сможем избежать новой турбулентности и восстановить инвестиционный процесс, обеспечив необходимый уровень диверсификации источников предложения жидких углеводородов», — сказал Сечин.

Он отметил, что снижение цен на нефть в последние годы и волатильность на рынке привели к потере нефтяной отраслью $350 млрд инвестиций.

Вместе с тем, глава «Роснефти» подчеркнул, что «такие фундаментальные основы развития нефтяных рынков на кратко‑ и среднесрочную перспективу, как устойчивая динамика роста спроса, в том числе на новых растущих рынках развивающихся стран, и падение инвестиционной активности в секторе, должны привести на горизонте ближайших четырех-пяти лет к кардинальному изменению ситуации на рынке и к его росту после стабилизации».

Ранее на ПМЭФ министр энергетики России Александр Новак заявил, что в последнее время на нефтяном рынке «ситуация несколько улучшилась», однако пока о полной стабилизации говорить пока рано.

В свою очередь, вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил прессе, что считает справедливой цену на нефть в диапазоне 50−70 долларов за баррель.