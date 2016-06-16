Минск, 16 июня, 2016, 17:09 — ИА Регнум.

pixabay.com Взятка

Первый заместитель председателя правления ОАО «АСБ Беларусбанк» Геннадий Господарикбыл задержан 15 июня с поличным при получении взятки $14 тыс», заявил 16 июня пресс-секретарь КГБ Дмитрий Побяржин.

«Ведутся неотложные следственные действия», — сообщил Побяржин. Как сообщает госинформагентство БелТА, в отношении Господарика возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.430 УК РБ («получение взятки»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее не все «оперативные эксперименты» белорусских оперативников завершались удачно. В криминальных хрониках республики фигурировали суммы взяток в сотни тысяч долларов и даже более полумиллиона. Так, 10 июня Следком Белоруссии сообщилоб уголовном деле по факту взятки в размере $759,2 тыс, которая была предана директору Могилевского вагоностроительного завода.