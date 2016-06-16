Барнаул, 16 июня, 2016, 17:09 — ИА Регнум. Алтайские депутаты сегодня, 16 июня, приняли постановление о проведении выборов в местный парламент — Алтайское краевое Законодательное собрание (АКЗС). О том, чьи имена окажутся в бюллетенях для голосования, назначенного на 18 сентября, станет известно в конце июля, когда избирком начнёт регистрацию кандидатов. Но еще до принятия этого технического документа и официального старта избирательной кампании, не обошлось без скандалов и интриг.

коллаж на основе видеокадров телепроекта «Наши новости» В Алтайском крае стартуют выборы

Большая часть кандидатов от «Единой России» уже известна. На выборы пойдут победители прошедших праймериз. И, как минимум, 20 человек из депутатов заксобрания нынешнего созыва представлять партию в парламенте уже точно не будут.

«Мы должны взять все 34 избирательных одномандатных округа. Мы должны взять четыре округа Госдумы и, я считаю, два федеральных. Это наши цели», — заявил в интервью «НН» секретарь регионального политсовета «Единой России» в Алтайском крае Борис Трофимов.

Алтайские либерал-демократы уже несколько месяцев эпатируют краевых избирателей, выражая протест общественному туалету, ямам на дорогах и турникетам в администрации региона. И всё чаще вводят в публичное пространство молодых активистов. Омолодить в ЛДПР хотят и депутатский состав. Перемены обещают значительные. Но однозначно о своём участии в выборах всех уровней заявила пока только лидер регионального отделения Евгения Боровикова.

«Мы планируем хотя бы не снизить наш уровень — 6 мандатов взять, но и увеличить, может быть, до мандатов восьми», — заявила она в интервью журналистам телепроекта «Наши новости».

Хотят помолодеть и коммунисты. Из девяти действующих депутатов краевого заксобрания шестеро уже вряд ли будут бороться за мандаты. Троих и вовсе исключили из партии. Разжаловали с должности первого секретаря крайкома Сергея Юрченко — действующего депутата Госдумы. Теперь у КПРФ молодое женское лицо: первым секретарем Алтайского краевого комитета КПРФ выбрана 32-летняя Мария Прусакова. Впрочем, и многоопытный Юрченко остаётся в «красной обойме».

«Несмотря на большой информационный поток в СМИ, касающийся его выдвижения, официальных заявлений о снятии не было. Я знаю, что на съезде будет рассматриваться его кандидатура в том числе», — заявила госпожа Прусакова по поводу своего предшественника.

Справедливороссы на предвыборной гонке пока остаются темными лошадками с весьма большими амбициями. Партийцы уже обещали, что к ним примкнут представители других объединений — например, проигравшие в предварительном голосовании «Единой России».

«Главная интрига этих выборов будет заключаться в том, сможет ли оппозиция победить на одномандатных округах. В первую выборную кампанию мы взяли 9% в крае, вторую — 16% в крае. Ну, а сейчас мы хотим тоже практически удвоить свой результат», — заявил «Нашим новостям» секретарь бюро совета Алтайского регионального отделения «Справедливой России» Владислав Вакаев.

С амбициозными заявлениями выступило также отделение партии «Родина».

Из звезд за алтайский мандат решил побороться артист Александр Панкратов-Чёрный. Но в серьезность таких конкурентов справедливороссы не верят.

«Нас ждет любопытная кампания. Получив четкий и недвусмысленный сигнал о том, что федеральный центр будет жестко карать за нарушение избирательного законодательства, краевые власти, видимо, будут делать ставку не на фальсификации, а на электоральные технологии. Одна из таких технологий — выдвижение спойлеров. Тактика партии власти вполне понятна. Она будет стараться завести на выборы как можно больше малых партий. У них будет как минимум две задачи. Первая — оттягивание голосов избирателей от главных конкурентов «Единой России» при выборах по партийным спискам. Выдвигая партии со сходными названиями и лозунгами, власть может отобрать у каждой из оппозиционных партий до 2−3%. Именно столько могут набрать «Коммунисты России», «Родина» или «Партия пенсионеров», — заявил Владислав Вакаев.

Что касается скандалов, то Алтайский край уже умудрился попасть в общефедеральную повестку дня ЦИК. Причем произошло это еще до старта избирательной кампании. В центре интриг оказался подзабытый алтайский политик Владимир Рыжков. (В начале года он объявил о союзе с «Яблоком» и намерении избраться в Госдуму, — прим. ИА REGNUM). Одним из вариантов пиара, позволившего ему напомнить миру о своей персоне, стало издание фейков. В частности, его имя связывают с изданием «чернушки» — газеты-листовки, не имеющей каких-либо выходных данных, тиража и ответственных за выпуск. Авторы анонимки — полагают политтехнологи — наспех сверстали «антирыжковские» материалы, которые, по большей части, давно лежали в интернете. Новыми были только заголовки, которые и позволили Рыжкову не только лишний раз напомнить о себе (возмутиться тем, что против него ведут нечестную борьбу), но и пожаловаться главе ЦИК России Элле Памфиловой на административный ресурс и единороссов.

Последние, кстати, весьма болезненно отреагировали на последующие слова госпожи Памфиловой, которая в интервью «Российской газете» так прямо и заявила о том, что в отношении одного из оппозиционных депутатов в Алтайском крае ведут грязную компанию.

«Кому выгодна эта провокация, мы не можем сказать с уверенностью. Есть разные точки зрения — и что это выгодно штабу Рыжкова, и что это некие «третьи силы». Но о непричастности «Единой России» к этому, так сказать, агитпродукту я могу заявить абсолютно однозначно», — заявлял ИА REGNUM секретарь Алтайского регионального отделения партии «Единая Россия Борис Трофимов.

Впрочем, как отметил ИА REGNUM политолог Александр Рыбаков, рассчитывать на успех в «электоральной политике» господин Рыжков, начинавший свою политическую карьеру с подачи заявления на вступление в компартию, больше не может.

«Я изучал его биографию. Рыжков — это отрыжка шестидесятничества. Он и такие как он, были востребованы при развале Советского Союза. Они умеют только ломать. Но сегодня надо укреплять государство. Для этого нужны другие люди. Его время в политике прошло», — считает Александр Рыбаков.

Справедливоросс Владислав Вакаев делает акцент на другом: «Выдвижение от «Яблока» заведомо ставит крест на амбициях одномандатника. Все дело в федеральной повестке. Либералы осудили присоединение Крыма к России, равно как и поддержку Донбасса. Что автоматически отсекает от них примерно 85% избирателей. Само же «Яблоко» не скрывает своих скромных желаний в виде преодоления 5%-ного барьера. Но этого явно не хватит одномандатникам, выдвигающимся от них», — отмечает справедливоросс.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 18 сентября жителям Алтайского края предстоит выбрать не только депутатов в Госдуму, но и парламентариев в Алтайское краевое Законодательное Собрание (АКЗС).

Половину парламентариев выберут по партийным спискам, половину — по одномандатным округам. Но проходной барьер — 5%. На данный момент фракция «Единой России» в АКЗС насчитывает 46 депутатов, КПРФ — 9, «Справедливая Россия» — 5, ЛДПР — 6. Единороссы на прошлых выборах при явке 52,46%, набрали 39,81% голосов; коммунисты — 25,4%; «справедливороссы» — 15,96%, «жириновцы» — 16,56% (другие партии участи не принимали).

Протестное голосование в Алтайском крае исключено.