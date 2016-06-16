Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 17:09 — ИА Регнум. Европе нужно больше газа от России, и крупнейшая австрийская нефтегазовая компания OMV готова закупать дополнительные объемы «голубого топлива» у «Газпрома». Об этом на сессии дискуссионного клуба «Валдай» в рамках петербургского международного экономического форума заявил председатель правления OMV Райнер Зеле, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ в домах

Как подчеркнул Зеле, все 48 лет с момента подписания первого контракта Россия оставалась надежным поставщиком газа вне зависимости от политической конъюнктуры.

«Мы получали каждую молекулу (газа. — прим. ИА REGNUM), которую запрашивали и которая была зафиксирована в контракте», — заявил глава австрийской компании.

«Так что приготовьтесь, через два года мы отпразднуем нашу «золотую» свадьбу», — обратился Зеле к замглавы «Газпрома» Александру Медведеву, который также выступал на сессии дискуссионного клуба «Валдай».