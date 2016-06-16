Рига, 16 июня, 2016, 17:08 — ИА Регнум. В Латвии существуют отдельные риски, которые могут помешать в дальнейшем выполнить обязательства перед пенсионерами, поэтому и политикам, и обществу в целом нужно сохранять бдительность, заявил заместитель государственного секретаря Министерства благосостояния Ингус Алликс, сообщает газета Latvijas avīze.

Виктор Васнецов. Старик нищий. 1874

По его словам, при моделировании пенсионной системы берутся во внимание прогнозы Eurostat о демографической ситуации. «У нас в Латвии демографические прогнозы до сих пор не очень удавались, так как при первоначальном моделировании системы не прогнозировалось столь большого количества уехавших», — сказал Алликс.

Говоря о возможных рисках, которые могут затруднить для государства выполнение взятых на себя обязательств, представитель Минблага указал, что в случае, если число плательщиков социальных взносов сократится еще на 200 000 человек, могут возникнуть проблемы.

Напомним, по данным Центрального статистического управления, в 2010 году на каждого пенсионера в Латвии приходилось 3,1 работоспособных человека, в настоящее время — 2,7, а к 2030 году, по прогнозам Eurostat, этот показатель составит 2,4 работоспособных человека на одного пенсионера. Прогноз составлен с учетом повышения пенсионного возраста до 65 лет.