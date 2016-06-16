Из-за миграции в Латвии возникнут проблемы с выплатой пенсий
Рига, 16 июня, 2016, 17:08 — ИА Регнум. В Латвии существуют отдельные риски, которые могут помешать в дальнейшем выполнить обязательства перед пенсионерами, поэтому и политикам, и обществу в целом нужно сохранять бдительность, заявил заместитель государственного секретаря Министерства благосостояния Ингус Алликс, сообщает газета Latvijas avīze.
По его словам, при моделировании пенсионной системы берутся во внимание прогнозы Eurostat о демографической ситуации. «У нас в Латвии демографические прогнозы до сих пор не очень удавались, так как при первоначальном моделировании системы не прогнозировалось столь большого количества уехавших», — сказал Алликс.
Говоря о возможных рисках, которые могут затруднить для государства выполнение взятых на себя обязательств, представитель Минблага указал, что в случае, если число плательщиков социальных взносов сократится еще на 200 000 человек, могут возникнуть проблемы.
Напомним, по данным Центрального статистического управления, в 2010 году на каждого пенсионера в Латвии приходилось 3,1 работоспособных человека, в настоящее время — 2,7, а к 2030 году, по прогнозам Eurostat, этот показатель составит 2,4 работоспособных человека на одного пенсионера. Прогноз составлен с учетом повышения пенсионного возраста до 65 лет.