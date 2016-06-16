Донецк, 16 июня, 2016, 17:12 — ИА Регнум. В Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе украинская сторона и представители ДНР не могут прийти к согласию в вопросе проведения местных выборов. Как сообщает ДАН, об этом 16 июня в Москве заявил полномочный представитель ДНР в Трехсторонней контактной группе, председатель Народного совета ДНР Денис Пушилин.

Andrew Butko Денис Пушилин

По его словам, в 2016 году проведение местных выборов в ДНР и ЛНР маловероятно. «В эту среду состоялось очередное заседание Контактной группы и четырех рабочих подгрупп. К сожалению, в работе политической подгруппы продвижения нет. Есть наша позиция и есть украинская позиция — они полностью противоположны, найти компромисс не получается. Поэтому говорить о выборах в этом году не приходится», — сказал Пушилин.

Он сообщил, что назначение сроков и определение порядка проведения выборов в отдельных регионах Донбасса зависят от позиции стран-гарантов Минских договоренностей — Германии и Франции, РФ, а также США. При этом Пушилин заверил, что ДНР готова провести выборы «в любое время».

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня пресс-секретарь председателя Народного совета ДНР Виктория Талакина заявила, что власти республики настаивают на продолжении разработки «дорожной карты» по выполнению Украиной Минских договоренностей. По ее словам, Украина затягивает реализацию политических обязательство в рамках Минских соглашений, ссылаясь на отсутствие режима тишины. «Ссылаясь на невыполнение первого пункта Комплекса мер о необходимости прекращения огня, Украина раз за разом откладывает принятие политических решений. А тем временем минский процесс длится уже почти два года. И, если мы не хотим затягивания переговоров на долгие годы, то решения принимать нужно уже сейчас. Лучшим способом, по мнению Дениса Пушилина, станет разработка дорожной карты», — рассказала Талакина.