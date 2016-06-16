Каир, 16 июня, 2016, 17:05 — ИА Регнум. В Средиземном море обнаружен речевой самописец разбившегося пассажирского самолета EgyptAir. Об этом сегодня, 16 июня, сообщает ВВС со ссылкой на египетских следователей.

YSSYguy «Чёрный ящик» самолёта

Сообщается, что черный ящик был найден у северного побережья Египта.

Напомним, пассажирский самолет авиакомпании EgyptAir вылетел из Парижа в Каир 19 мая. Через 15 минут до намеченной посадки диспетчеры потеряли связь с бортом.

Позже стало известно, что самолет упал в Средиземное море. Причина катастрофы до сих пор не установлена. Среди версий рассматривается взрыв на борту. Перед падением приборы зафиксировали резкое повышение температуры в кабине пилотов, что косвенно может свидетельствовать о взрыве.