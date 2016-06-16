Москва, 17 июня, 2016, 00:05 — ИА Регнум. Сегодня, 17 июня, Госдума обсудит 35 законопроектов во втором чтении, в третьем чтении — 8 законопроектов, а в первом чтении — 15, сообщает ИА REGNUM. «Это обычно бывает к концу сессии, а тем более — к окончанию работы созыва — больше всего законопроектов второго и третьего чтения», — отметил первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ).

Дарья Антонова ИА REGNUM Государственная Дума

В окончательном, третьем чтении Госдума обсудит законопроект об изъятии неиспользуемых сельхозземель. В частности, сокращается с пяти лет до трех лет срок, по истечении которого земельный участок может быть изъят у собственника в случае его неиспользования для сельскохозяйственного производства. Изъятый участок может быть продан только на публичных торгах. Причем земля на торгах будет рассматриваться как по кадастровой, так и по рыночной цене.

Предполагается, что во втором чтении депутаты обсудят законопроект, регулирующий коллекторскую деятельность. Принятый в первом чтении документ запрещает коллекторам применять физическую силу и угрожать ее применением, причинять вред здоровью и имуществу, оказывать психологическое давление и вводить в заблуждение заемщиков. Запрет вводится и на сообщение о долге третьим лицам, включая родственников и сослуживцев, размещение сведений о должнике в интернете, на здании или жилом доме.

Во втором чтении парламентарии рассмотрят вопрос об ужесточении санкций для коррупционеров. Вводится серьезное наказание за договорные матчи, появляется статья за посредничество, расширится и само понятие взятки. В частности, увеличивается максимальный штраф за передачу спортсмену, спортивному судье, тренеру, руководителю команды, другому участнику или организатору официального спортивного соревнования денег, ценных бумаг, имущества, а также оказание услуг имущественного характера с 500 тыс. до 700 тыс. рублей. При этом максимальный срок лишения свободы за подобное преступление увеличивается с четырех лет со штрафом до 50 тыс. рублей до пяти лет со штрафом до 100 тыс. рублей.

В первом чтении Госдума уточнит «ценз оседлости» для кандидатов в Совфед. Отменить пятилетний «ценз оседлости» предлагается для кандидатов в Совфед из числа действующих депутатов Госдумы и сенаторов, которые в прошлом в совокупности пять лет представляли соответствующий регион в Совете Федерации.