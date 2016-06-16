Ярославль, 16 июня, 2016, 17:02 — ИА Регнум. «Газпром газораспределение Ярославль» пока не намерен отключать подачу газа в дома, не заключившие договоры на обслуживание внутридомовых газовых сетей. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе организации.

По словам депутата муниципалитета Ярославля Валерия Байло, таких домов в областном центре насчитывается 660.

«В настоящее время ведется предупредительная работа, граждане информируются о необходимости грамотного обслуживания газовых сетей в дома. Основной проблемой остается допуск сотрудников в квартиры для проверки газового оборудования», — пояснила корреспонденту ИА REGNUM советник генерального директора по связям с общественностью и СМИ АО «Газпром газораспределение Ярославль» Марина Рау.

Между тем прецедент создан — три стояка в доме №190 по ул. Суздальская отключены от газоснабжения. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ходе диагностики в нескольких квартирах дома были обнаружены утечки газа. После устранения утечек «Газпром газораспределение Ярославль» не возобновил подачу газа на стояки, аргументировав это отсутствием договоров обслуживания внутридомовых сетей.

«Подключения к газу будут производиться согласно законодательству — после предоставления в специализированную газораспределительную организацию договоров на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. После заключения договора работы по пуску газа производятся с оплатой по действующему в организации прейскуранту», — отмечается в официальном комментарии компании.

Обсуждая ситуацию в соцсетях, ярославцы высказывают мнение, что заключение этого договора является достаточно длительной и трудоемкой процедурой.

«Я пыталась пролонгировать договор с Росстройгазом на обслуживание. Мне, сославшись на ПП, озвучили условия: ВСЕ регистрационные документы ТСЖ, заверенные у нотариуса, плюс копии документов на право собственности от всех жильцов и подписанное КАЖДЫМ собственником разрешение на доступ в квартиры для обслуживания газового оборудования… Это изначально невыполнимые условия», — пишет пользователь Facebook Лада Иванова.

Однако в «Газпром газораспределение Ярославль» сомневаются, что речь здесь идет именно о договоре обслуживания внутридомовых газовых сетей.

«Вероятно, произошла путаница. Заключение договора занимает порядка 15 минут», — отметили в компании.

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