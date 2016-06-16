Афины , 16 июня, 2016, 17:02 — ИА Регнум. Корабль ВМС США присоединится к миссии НАТО по борьбе с контрабандой людьми в Эгейском море, передает ABC News.

United States Navy Поисково-спасательный корабль Grapple

Представители армии США сообщили, что из залива Суда в Греции отплыл поисково-спасательный корабль серии Grapple с целью проведения морской разведки.

Он станет первым кораблем Соединенных Штатов, который примет участие в операции Атлантического альянса по сдерживанию нелегальной миграции в ЕС.

Глава Европейского командования ВС США генерал Кёртис М. Скапарротти говорит, что «союзники и партнеры НАТО продолжают сталкиваться с растущим числом транснациональных проблем на южных границах альянса».

Развертывание «USNS Grapple» будет «внушительной демонстрацией» поддержки Пентагоном миссии НАТО в Эгейском море.