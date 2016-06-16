Калуга, 16 июня, 2016, 16:59 — ИА Регнум. В первый день работы XX юбилейного Петербургского международного экономического форума — ПМЭФ'2016 губернатор Калужской области Анатолий Артамонов выступил на дискуссии: «Регионы России — ключевые точки роста», организованной АО «Российский экспортный центр» совместно с Министерством экономического развития РФ.

Фото пресс-службы правительства Калужской области

Как сообщили 16 июня корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области. участники встречи говорили о необходимости увеличения в стране экспортного потенциала и его поддержке.

Одной из тем встречи стало развитие экспорт ориентированных производств. Региональные лидеры поделились опытом создания на местах условий для наращивания конкурентоспособного промышленного потенциала. По мнению калужского губернатора Анатолия Артамонова, важным звеном в этом стало формирование в стране отдельной инфраструктуры по поддержке экспорта. По его словам, задача государства состоит в том, чтобы помогать предпринимателям продвигать свою продукцию на мировые рынки. «Мы должны обучать этому участников программы экспорта», — подчеркнул глава калужского региона.

Как сообщало ИА REGNUM, Калужскую область со многими странами связывает успешное сотрудничество в торгово-экономической сфере. На территории региона реализуется более 160 инвестиционных проектов. Развитие инвестиционного диалога с другими государствами предпочтительно для региона в таких областях экономики, как машиностроение, фармацевтика, лесопереработка, металлургическая промышленность, сельское хозяйство, строительная индустрия и сфера гостеприимства.

В Калужской области создано 12 индустриальных парков, площадь которых составляет порядка 7 800 га. Еще одним бизнес-предложением региона является особая экономическая зона «Калуга» площадью 1042 га. ОЭЗ «Калуга» размещена на двух площадках, расположенных на территории Людиновского и Боровского районов Калужской области, и является ближайшей к Москве промышленной площадкой такого формата. На сегодняшний день ОЭЗ «Калуга» имеет 6 резидентов, один из которых ООО «Агро-Инвест» уже реализует проект по строительству тепличных комплексов для круглогодичного выращивания овощей.