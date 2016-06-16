Ханты-Мансийск, 16 июня, 2016, 17:28 — ИА Регнум. Выборы депутатов думы ХМАО шестого созыва назначены на 18 сентября, сообщили в информационно-аналитическом управлении представительного органа корреспонденту ИА REGNUM

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Соответствующее постановление принято на 57 заседании окружного парламента. Согласно закону «О выборах депутатов Думы Ханты-Мансийского автономного округа — Югры», выборы депутатов думы назначаются в порядке и в сроки, установленные федерацией.

Решение о назначении выборов в орган государственной власти субъекта РФ должно быть принято не ранее чем за 100 дней и не позднее, чем за 90 дней до дня голосования.

Таким образом, выборы депутатов думы Ханты-Мансийского автономного округа шестого созыва стартовали с сегодняшнего дня, 16 июня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в конце прошлого года в устав Югры внесены изменения. Согласно поправкам, количество депутатов, избираемых по одномандатным округам в думу ХМАО увеличивается с 14 до 19. Если на сегодня югорская дума состоит из 35 депутатов, то 18 сентября жителям Югры предстоит избрать в окружной парламент 38 представителей. На этот раз выборы 19 депутатов будут проводиться по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за списки.

Напомним, по итогам выборов в окружной парламент пятого созыва партия «Единая Россия» набрала 44,07% голосов. На втором месте ЛДПР — 23,56%, партия «Справедливая Россия» получила 13,88% голосов избирателей. За КПРФ проголосовали 13,38% населения Югры.

В Думе пятого созыва парламентское большинство представляют 25 депутатов от политической партии «Единая Россия». В составе депутатского корпуса 5 депутатов от ЛДПР, 3 — от «Справедливой России», 2 — от КПРФ.