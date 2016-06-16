Грозный, 16 июня, 2016, 16:56 — ИА Регнум. Руководитель Чечни Рамзан Кадыров выразил благодарность губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко за присвоение одному из мостов имени его отца. Как отметил чеченский лидер, «это правильно, что Россия чтит своих героев независимо от национальности и вероисповедания».

Kremlin.ru Рамзан Кадыров

«Я искренне благодарен Георгию Сергеевичу и всем жителям северной столицы за увековечивание памяти выдающегося россиянина Ахмата-Хаджи Абдулхамидовича, отдавшего свою жизнь в борьбе с международными террористами, объявившими войну России. Он погиб на боевом посту, принимая Парад Победы. Своей смертью Ахмат-Хаджи спас жизни десятков и сотен тысяч граждан России», — написал исполняющий обязанности главы региона на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Рамзана Кадырова, его отец имел дружеские отношения с руководством Санкт-Петербурга и строил планы на сотрудничество с городом на Неве. «Уверен, что мы вместе с властями города сделаем всё возможное, чтобы эти планы сбылись!» — отметил чеченский лидер.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 июня губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко подписал постановление о присвоении мосту через Дудергофский канал в Красносельском районе Санкт-Петербурга название «мост Ахмата Кадырова».