Ростов-на-Дону, 16 июня, 2016, 16:55 — ИА Регнум. Сегодня, 16 июня, главный финансовый документ Ростовской области на 2016 года претерпел новые изменения. Доходы и расходы бюджета Ростовской области увеличены на более чем 1,3 млрд рублей за счёт безвозмездных целевых средств из госказны. Соответствующие поправки депутаты Заксобрания региона приняли в первом чтении на 31-м внеочередном заседании, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

RIA Novosti archive Alexey Kudenko / Алексей Куденко Деньги

Донским парламентариям проект областного закона «О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете на 2016 год» представила заместитель губернатора — министр финансов Лилия Федотова. Согласно документу, транш финансовой помощи планируется направить на реализацию программ в сфере дорожного хозяйства, субсидии на оплату услуг ЖКХ отдельным категориям граждан, развитие сельских территорий. Также из этих средств будет оказана беженцам с Украины. В частности, средства будут направлены на компенсацию расходов, связанных с оказанием медуслуг.

С учетом внесенных изменений в текущем году доходы бюджета составят 135 млрд 200 млн рублей, а расходы — 149 млрд 200 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бюджет Ростовской области на 2016 год был принят в декабре 2015 года. Согласно первоначальному варианту документа, доходы региональной казны были запланированы в объеме 127,4 млрд рублей, расходы — 137,8 млрд рублей. В апреле главный финансовый документ региона претерпел изменения.