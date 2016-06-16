Липецк, 16 июня, 2016, 16:48 — ИА Регнум. В Липецкой области дети-сироты, оба родителя которых неизвестны, будут ежемесячно получать по 7 тыс. 260 рублей. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе областного совета депутатов, 15 июня был принят закон «О внесении изменений в отдельные законы Липецкой области по вопросам предоставления мер социальной поддержки детям, оставшимся без попечения родителей».

Ян де Брай. Забота о сиротах. 1663

«В регионе устанавливается новая мера социальной поддержки для сирот, у которых в свидетельстве о рождении отсутствуют данные о биологических родителях. Это так называемые «отказники» и «подкидыши». С 1 января 2017 года им будут выплачивать ежемесячные денежные выплаты», — рассказал на заседании облсовета Василий Мурузов.

В Липецкой области дети, оставшиеся без попечения родителей, если их родителей лишили или ограничили в родительских правах, могут получать алименты со стороны отца и матери. Детям-сиротам, у которых родители умерли, назначают пенсию по случаю потери кормильца. А для «отказников» и «подкидышей» аналогичных выплат не предусмотрено. Всего в регионе проживают 19 сирот, оба родителя которых неизвестны. На реализацию законопроекта в 2017 году потребуется выделить из областного бюджета около 1,7 млн рублей.