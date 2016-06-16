Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 16:53 — ИА Регнум. Существуют риски снижения цен на нефть в зимний период. Об этом сегодня на Петербургском международном экономическом форуме заявил министр энергетики РФ Александр Новак, передает корреспондент ИА REGNUM.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Цены на нефть

По его словам, в последнее время на нефтяном рынке «ситуация несколько улучшилась». Однако пока о полной стабилизации рынка говорить не приходится.

«Есть определённые риски зимнего периода, потому что спрос в это время несколько падает относительно летнего периода. Те форс-мажорные обстоятельства, которые сейчас повлияли на сокращение предложения, могут опять встать на пути балансировки рынка», — сказал российский министр

Однако, подчеркнул Новак, «рынок продолжает постепенно балансироваться с выходом к середине 2017 года на соответствующую балансировку».

Напомним, ранее вице-премьер Аркадий Дворкович сообщил прессе, что считает справедливой цену на нефть в диапазоне 50−70 долларов за баррель.

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