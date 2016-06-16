Берлин, 16 июня, 2016, 16:43 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель поддерживает сохранение Великобритании в рядах Европейского союза, передает агентство Associated Press.

Горбаруков Александр ИА REGNUM Ангела Меркель

При этом, как и бывший глава Еврокомиссии Жак Делор, она считает, что «решение зависит от граждан Великобритании».

Заявления на тему «Брекзит» Меркель сделала на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Последний призывает оставаться реалистами относительно исхода референдума в Британии, который пройдет 23 июня.

«Если команда отстает (со счетом) 0−3 на 90-й минуте, я с трудом могу поверить, что результат изменится, и мы в конце выиграем 4−3», — говорит Фицо.