Канберра, 16 июня, 2016, 16:49 — ИА Регнум. На крышах муниципальных домов почти 800 тыс. австралийцев будут установлены солнечные батареи в качестве источника энергии. Об этом сегодня, 16 июня, сообщает австралийское интернет-издание Renew Economy, передает корреспондент ИА REGNUM.

(сс) Andreas-Troll Солнечные батареи

На крыше каждого муниципального дома установят батарею, преобразующую солнечный свет в электрическую энергию. Мощность такого прибора составит 2 Квт. Такое решение власти Австралии приняли в соответствии с новой политикой страны в области охраны природы. Как отмечает издание, эта мера позволит сэкономить 780 австралийских долларов в год.

Заместитель руководителя партии «зеленых» сенатор Лариса Вотерс заявила, что сегодня в Австралии есть неравная система, в которой граждане, имеющие самые низкие доходы, вынуждены платить самую высокую цена на электроэнергию в стареющих домах. Дома эти эксплуатировать неэффективно: в них жарко летом и холодно зимой. Теперь, как говорит Вотерс, благодаря плану повышения энергетической эффективности страны неполные австралийские семьи, пожилые люди и молодожены смогут сэкономить около около 1075 австралийских долларов на домохозяйство в год, а также сократить объемы выбросов парниковых газов в атмосферу.

Напомним, к 2030 году Австралия планирует получать 90% энергии от возобновляемых энергоисточников и удвоить эффективность энергопотребления. На реализацию этого плана переориентации власти намерена потратить 240 млн австралийских долларов. Программа затронет 421 тыс. местных домохозяйств. Каждое домохозяйство должно будет заправить по две тысячи австралийских долларов.

Уже через четыре года планируют воплотить в жизнь многие пункты этого плана. Главная цель программы — максимальное снижение потребления энергии домохозяйствами. Кроме того, для заинтересованных в развитии применения альтернативной энергии предусмотрено обучение и трудоустройство. К реализации плана намерены привлечь по меньшей мере пять тысяч человек.

Справка ИА REGNUM :

Австралия является страной с хорошо развитой по западным параметрам рыночной экономикой. Континент в достаточной мере обеспечен энергетическими минеральными ресурсами. 8% каменно угля и 15% бурого угля от общемировых запасов находятся в Австралии. Месторождения нефти здесь органичены, ресурсы газа тоже невелики. Гидроэнергоресурсы, которыми страна обеспечивает 10% всех своих нужд, возможно использовать лишь в Снежных горах и Тасмании.

Так как Австралия сегодня занимает одно из первых мест по показателю минеральных ресурсов, а «зеленые» власти хотят переориентировать страну на возобновляемые источники энергии, то на континенте идет нешуточная борьба энергетиков от различных сил. Сегодня переход на чистую энергию финансируется из кошельков отдельных домашних хозяйств и предприятий, которые инвестируют несколько миллиардов долларов в год в установку солнечных коллекторов на крыше.

В 2014 году лоббисты ископаемых энергетических носителей подготовили доклад о том, как непродуманный быстрый переход на ВИЭ может отразиться на экономике страны. Согласно отчету, при успешном переходе электроэнергия будет стоить семье в среднем менее $1 в неделю, к такой резкой переориентации страну нужно подготовить. Поэтому представители деловых кругов Австралии, выступающих против «зеленых», пришли к выводу, что развитие возобновляемых источников энергии оказывает разрушительное воздействие на экономику.

Интересно также, что Австралия является третьем производителем в мире по добычи урана. Впереди только Казахстан и Канада. Однако Австралия не использовала до недавно времени ядерную энергетику, причиной тому были, как сказано выше, огромные запасы угля и природного газа, а также антиатомные агитации «зеленых».

В 2014 году премьер-министр страны Тони Эбботт заявил, что в настоящее время Австралия сталкивается с растущим давлением, чтобы уменьшить выбросы парниковых газов, и поэтому страна готова к использованию энергии мирного атома.

«Против атомной энергетики, как я уже сказал, во многих случаях, я не имею ничего против», — обозначил свою позицию премьер-министр, он также отметил, что наука о изменение климата «абсолютная ерунда».