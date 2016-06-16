Москва, 16 июня, 2016, 16:41 — ИА Регнум. Кремль переадресовал просьбу Центральной избирательной комиссии (ЦИК) о дофинансировании в правительство. Об этом сегодня, 16 июня, заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Напомним, ранее сегодня ЦИК РФ попросил у президента 500 млн рублей на организацию выборов в Государственную думу осенью этого года.

Песков отметил, что в этом нет ничего экстраординарного. «Это не какая-то экстраординарная просьба, это рабочая рутина, потому что, естественно, проведение выборов требует финансирования». Он добавил, что просьба переадресована в правительство.

«Просьба эта переадресована в правительство с просьбой рассмотреть это обращение и, если это возможно, то такую помощь оказать», — сказала пресс-секретарь президента.

Выборы в Государственную думу намечены на 18 сентября.