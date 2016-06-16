Магас, 16 июня, 2016, 16:38 — ИА Регнум. Соглашение о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социальной и культурной сферах подписали глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и губернатор Курганской области Алексей Кокорин. Подписание документа состоялось сегодня, 16 июня, в рамках XX Петербургского Международного экономического форума, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы Ингушетии.

government.ru Юнус-Бек Евкуров

По словам ингушского лидера, письменная договоренность между руководителями Курганской области и Ингушетии послужит интересам жителей обоих регионов. Благодаря заключенному соглашению больше будет точек соприкосновения у представителей творческих союзов и объединений, учреждений культуры и спорта, деятелей литературы и искусства. Жители обоих регионов познакомятся ближе с культурами и традициями народов, проживающих в Ингушетии и Курганской области, с помощью гастролей творческих и театральных коллективов, организации художественных выставок.

Кроме сотрудничества в социально-экономической и культурной сферах, предполагается взаимодействие в вопросах законотворческой деятельности, а также в привлечении научно-исследовательских и других организаций к разработке проектов и программ, связанных с решением проблем развития инновационной инфраструктуры.

Обозначены в соглашении и намерения о сотрудничестве в области науки, образования, культуры, искусства, государственной охраны объектов культурного наследия, туризма и спорта, здравоохранения, социальной защиты и занятости населения, молодежной и семейной политики.

Отдельными пунктами документа стала договоренность во взаимодействии по вопросам ЖКХ, дорожно-транспортной инфраструктуры, энергетики, а также в области обмена опытом по организации системы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов.

Напомним, в прошлом году в рамках Международного инвестиционного форума «Сочи-2015» было подписано соглашение о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве между Республикой Ингушетия и Ставропольским краем.

Ранее главой Ингушетии были подписаны соглашения о сотрудничестве с руководителями Псковской области, Красноярского края, города Санкт-Петербурга.