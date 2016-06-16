Воронеж, 16 июня, 2016, 16:38 — ИА Регнум. 24 тыс. 970,2 рубля составила средняя заработная плата в Воронежской области в январе — апреле, за апрель средняя зарплата в регионе зафиксирована на уровне 26 тыс. 397,1 рубля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Воронежстата 16 июня.

pixabay.com Денег не хватает

При этом, если номинально средняя зарплата в апреле — январе оказалась выше средней зарплаты за тот же период 2015 года, на 5,1%, то фактически, с учетом инфляции, сократилась — на 2,1%. Небольшой рост был зафиксирован лишь в апреле — на 0,4%.

Традиционно самый высокий уровень заработной платы — в 1,6 раза больше среднеобластного размера — на предприятиях по производству и распределении электроэнергии, газа и воды. В 1,5 раза превышают среднюю по экономике зарплаты в химической промышленности, а также в компаниях, занимающихся финансовой деятельностью. Размер заработной платы работников, производящих электрооборудование, электронное и оптическое оборудование, выше среднеобластного уровня на 41%.

Самая низкая зарплата у тех жителей области, кто работает на кожевенном и обувном производствах, а также в отраслях рыболовства и рыбоводства — лишь 40% от среднеобластного показателя. В сельском хозяйстве средняя зарплата в апреле составила 82% от средней по экономике.

Зарплата работников бюджетной сферы вновь существенно отстает от средней по экономике: в учреждениях здравоохранения средняя зарплата составляет 84% от средней по региону, в учреждениях образования — 82%, культуры и искусства — 65%, в соцсфере — лишь 61%.

Между тем, долги по зарплате в области, по официальным данным, на 1 июня составили 4 млн 908 тыс. рублей, работодатели не расплатились вовремя со 100 сотрудниками.