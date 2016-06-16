Тамбов, 16 июня, 2016, 16:35 — ИА Регнум. Глава администрации Тамбовской области Александр Никитин в первый день работы ХХ Петербургского международного экономического форума провел «ряд эффективных переговоров, содействующих развитию экономики региона», сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Сергей Юхачев Александр Никитин

В релизе отмечается, что первый день работы ХХ Петербургского международного экономического форума для тамбовской делегации начался конструктивно. В зале конгрессов состоялось торжественное открытие представительного мероприятия, проходящего под девизом: «На пороге новой экономической реальности». Российские и зарубежные политики, представители деловых кругов и общественных организаций, региональные делегации уже начали обмениваться опытом в ходе панельных дискуссий, круглых столов, личных встреч и контактов.

Так, губернатор Александр Никитин провел встречу с генеральным директором компании «Сен-Гобен СНГ» Эрваном Дюпюи, которая является мировым лидером в создании комфортного пространства для проживания, работы и отдыха человека. Эта компания разрабатывает инновационные решения в производстве стройматериалов для достижения высоких показателей энергоэффективности при эксплуатации зданий. В ходе встречи рассматривались дальнейшие планы работы компании в Тамбовской области, так как в мае текущего года «Сен-Гобен СНГ» завершила сделку по приобретению местного ЗАО «Изорок». В беседе и были затронуты задачи сотрудничества, совместного участия в проектах в сфере энергоэффективного строительства.

Также состоялась встреча Александра Никитина с президентом StrategyPartnersGrup Александром Идрисовым. Возглавляемая им компания — одна из признанных в России авторитетных организаций в инновационной и венчурной деятельности, управляет проектами по разработке стратегий предприятий в регионах.

Прошли переговоры с руководством ГК «Алкон». В частности, с председателем совета директоров, учредителем компании Андреем Гуртовым обсуждался проект по строительству на территории области комплекса по глубокой переработке зерна мощностью в 250 тысяч тонн в год для производства глюкозно-фруктового сиропа, глютена и корма для животных. С его открытием будет создано более 300 рабочих мест.

Еще одним значимым мероприятием стала встреча с президентом Российской академии наук Владимиром Фортовым. Кроме того, в рамках форума было подписано важное для укрепления межрегионального сотрудничества, развития торгово-экономических, научно-технических и культурных связей соглашение между администрациями Тамбовской и Костромской областей.