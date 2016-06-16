Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 16:41 — ИА Регнум. Вице-премьер российского правительства Аркадий Дворкович считает разумной для нефтяного рынка цену 50−70 долларов США за баррель нефти. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия» в рамках ПМЭФ-2016.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Дворкович также сообщил, что в ближайшие дни в правительстве пройдет совещание по вопросу налогообложения нефтяной отрасли.

«Главный спор идет вокруг применения новых правил на примере отдельных проектов или внедрения новой системы налогообложения для отрасли в целом», — сказал вице-премьер.

По его словам, предложения по изменению налогообложения нефтяников будут доработаны в ближайшие дни и рассмотрены в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, глава ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов заявил на ПМЭФ, что объемы добычи нефти в РФ увеличиваются, потому что налоговая система России позволяет компенсировать инвестору выпадающие доходы. «При низких ценах на нефть налоговая система в нашей стране щадящая. Сегодня девальвация рубля позволяет в рублевой массе сохранить инвестиционную активность на территории РФ», — сказал глава ЛУКОЙЛа.