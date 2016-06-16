Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 16:30 — ИА Регнум. Объем государственной поддержки российских аграриев в 2016 году составит около 250 миллиардов рублей. Об этом сегодня, 16 июня, заявил вице-премьер РФ Аркадий Дворкович на ПМЭФ-2016 в интервью телеканалу «Россия 24».

Алексей Степанов. Коровы на водопое. 1908

«В этом году сохраняем примерно объем прошлого года, это более 200 миллиардов рублей, а с учетом региональной поддержки — около 250 миллиардов рублей», — сказал Дворкович.

Кроме того, он отметил, что не ожидает отмены западных санкций против России в ближайшее время. Но в случае «отмены западных санкций, российские власти скорректируют меры по поддержке отечественного АПК».

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