Вильнюс, 16 июня, 2016, 16:29 — ИА Регнум. Совершеннолетние стрелки, военные добровольцы и военные активного резерва смогут приобрести огнестрельное оружие и хранить его дома — так решил Сейм, приняв сегодня, 16 июня, поправки к закону о контроле над оружием и боеприпасами, предложенные членом фракции Рабочей партии, председателем Комитета Сейма по национальной безопасности и обороне Артурасом Паулаускасом, сообщает корреспондент ИА REGNUM. Сейчас стрелки и военные добровольцы смогут использовать купленное оружие на службе, а в случае надобности использовать и для обороны страны.

А.Ф. Лидон. Иллюстрация к роману Даниеля Дефо «Робинзон Крузо». С ружьем и собакой. 1865

«Союз стрелков Литвы — военизированная общественная организация, члены которой хотят научиться защищать Родину, обращаться с оружием, ознакомиться с основами военного дела. Но сегодня ситуация такова — им не разрешают покупать оружие. Министерство обороны, которое финансирует Союз стрелков, в настоящее время не может снабдить стрелков необходимым количеством оружия. Так что, в случае угрозы не у всех стрелков будет, чем защищать страну», — сказал Паулаускас.

Стрелки и добровольцы, желающие приобрести оружие категории В и С и хранить его дома, должны будут соответствовать многим требованиям — они должны будут пройти проверку у медиков, не должны быть судимы, не должны стоять на учете в наркологических и психиатрических учреждениях, должны будут окончить соответствующие курсы и сдать экзамен.

«Это только часть предохранителей, которые обеспечат, что за оружием будут должным образом присматривать, что оно не будет вызывать опасность для окружающих. Например, стрелки и военные добровольцы, которые планируют приобрести огнестрельное оружие и боеприпасы, должны будут прибрести и сейф для его хранения. Своим стрелкам покупать оружие разрешает Норвегия, а Эстония, Дания и Швеция разрешат хранить оружие дома и военным. Такая практика — часть системы обороны страны, так как в случае возникновения опасности мобилизованные военные уже вооружены и готовы отразить любую угрозу», — сказал член Сейма.

По мнению Паулаускаса, если разрешить стрелкам и добровольцам на свои личные средства покупать оружие категории В и С и боеприпасы, будут сэкономлены и государственные средства.

«Сегодня Сейм принял правильнее решение, и стрелкам, которые хотят научиться стрелять, не нужно будет фиктивно вступать в союз охотников или кружки спортивной стрельбы, чтобы хранить дома оружие. Иными словами, ситуация была курьезной — охотники или спортсмены могли покупать и хранить оружие, а вот стрелки, военные добровольцы, которые являются важной частью безопасности нашей страны, оставались без такого права. Поэтому желаю стрелкам ответственно выполнять этот закон и не забывать, что оружие предназначено для обороны страны», — сказал Паулаускас.

Напомним, в Литве был возвращен воинский призыв в связи с «возможным нападением на Литву России». Сразу после этого политики заговорили и о необходимости разрешения иметь оружие гражданскому населению. Этот шаг также обосновывается необходимостью вооруженного сопротивления со стороны общества в «случае нападения России».