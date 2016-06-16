Минск, 16 июня, 2016, 16:50 — ИА Регнум. Принятое Витебским райисполкомом решение снести православную часовню в деревне Острейково вызвало негативный резонанс в белорусском обществе. Около 85% белорусских верующих исповедуют православие, президент Белоруссии Александр Лукашенко является кавалером многих церковных наград. Что побудило белорусских чиновников «взяться за церковь» и что может противопоставить бульдозеру православный русский человек — об этом в интервью корреспонденту ИА REGNUM рассказал председатель «Русской общины» Александр Кравцов, построивший на своём деревенском подворье часовню, ставшую объектом пристального внимания властей.

Решение местных властей о сносе часовни

ИА REGNUM: Александр Владимирович, намерены ли вы выполнить предписание властей о сносе часовни, построенной на вашем частном подворье?

Нет, выполнять предписание властей — сносить часовню — я не буду.

ИА REGNUM: Если чиновники пришлют бульдозеры и приступят к сносу, какими будут ваши действия?

Не знаю, действовать буду по обстановке. Я ощущаю то время, которое пережили наши деды и прадеды, когда в 20−30-е годы разрушали наши православные храмы. Интересно посмотреть, как и кто из номинальных православных может в современное время, не боясь, сбрасывать кресты.

ИА REGNUM: Расскажите, как появилась часовня — кто её построил, на какие средства, и можно ли её считать православной часовней.

Часовню я задумал построить, после того, как дал обет во время болезни моей дочки. И после выздоровления её приступил к строительству. Строил я её на свои деньги. Процентов 60 строительных работ я выполнил сам, хотя прежде никогда этим не занимался. Строить решил из бревен. Посмотрел, как в старых домах вяжутся оконные обсады, изготовил. Склеил из досок двери на деревенский старинный манер, покрыл один металлом крышу. С особой любовью выполнен был крест, сваренный из металла и покрытый на СТО всеми слоями грунта и красок, как на машину. Поэтому он уже 8 лет сверкает на солнце, как золочённый. Я не считаю это особой заслугой, когда у человека есть руки, ноги и голова. А вот послевоенный домик на этом участке, как мне рассказал сосед, переживший войну, строил солдат, вернувшийся с войны без ног, и покрывал крышу сам с помощью блоков и верёвок.

ИА REGNUM: Чем же она так мешает провинциальным чиновникам? Может быть, рядом расположена дача крупного чиновника? Или «идеологическая вертикаль» области усмотрела в данном строении идеологическую диверсию?

Вы вопросом уже сами ответили на него. Именно «идеологическая вертикаль» области, которой ненавистно само Православие, чинит препоны строительства домашних церквей и часовен. Хотя на Руси и в России всегда их строили люди, имевшие возможность их поставить — это является одной из форм нашего православного вероисповедания.

Главным противником регистрации часовни является архитектор облисполкома Лапко Аркадий Александрович. Зато для строительства здания своего вероисповедания — синагоги, лоббируются все решения. В своём интервью он с нескрываемой радостью рассказал, что проектом регенерации центральной части Витебска предусмотрено восстановление Большой синагоги, от которой якобы в земле сохранился фундамент. А по сути это указание на то, что будет построена новая Большая синагога на средства налогоплательщиков Витебской области, хотя у нас церкви отделены от государства и свои культовые строения верующие по закону должны строить на свои средства.

Сейчас ударными темпами строится синагога на ул. Грибоедова, не без вливаний средств белорусских налогоплательщиков. А здесь часовня, построенная на личные средства на своём частном участке, по закону встречает уже 8 лет упорное противостояние должностных лиц, которые противостоят свободе вероисповедания в нарушение соответствующего закона.

4 марта 2016 года Витебский райисполком пытался в судебном порядке вынести мне административный штраф за якобы самовольную постройку. Суд отклонил вынесение мне административного штрафа.

ИА REGNUM: Если часовня была освящена, почему Белорусский Экзархат Русской Православной церкви (БПЦ) занимает выжидательную позицию? Разве сам факт освящения данного сооружения не обязывает занимать более активную позицию по вопросу сноса часовни?

Я Витебской Епархии не надоедал просьбами помочь мне в регистрации строения, потому что она никакого отношения не имеет к регистрации строений. Слава Богу, что владыка Димитрий письменно благословил на строительство и благословил освятить часовню.

ИА REGNUM: Вы возглавляете «Русскую общину» — общественную организацию. Какова позиция местной православной общины по вопросу сноса часовни?

Какая позиция может быть? Только одна — удивление, непонимание — как и кому она может мешать, непонимание запрета исполнительной власти. Запрещения строительства построек на частном участке для личных нужд человека, тем более духовных нужд — такие действия подчеркивают субъективизм, предвзятость должностных лиц при рассмотрении данного вопроса. Такие действия противоречат законодательству.

ИА REGNUM: Какие конкретно противоречия Вы выявили?

Витебский районный исполнительный комитет отказывает в согласовании Регистрации строения на основании «Технического кодекса установившейся практики» — ТКП 45−3.01−117−2008 (02250), в перечне которого нет понятия слова «часовня».

Однако разве Технический кодекс отменяет ст.1,3,5 закона «О свободе совести и религиозных организациях»? Статьи 6.1.1, ст.6.1.6, ст.6.2.5 «Технического кодекса установившейся практики» ТКП 45−3.01−117−2008 — не догма, не закон, предписывающий строгий перечень хозпостроек согласно п.п.6.2.4 и 6.2.6, а носит рекомендательный характер и даже название документа подчеркивает это в части своего названия — «установившейся практики».

ИА REGNUM: Возможно, Вы нарушили какие-то требования, предъявляемые именно к культовым строениям? Вы обращались за разъяснениями к специалистам?

К моему удивлению чиновники местного уровня, уровня министерского и даже работники прокуратуры за 8 лет не хотят вникнуть в положения законов. Все без исключения в своих ответах пишут, что это культовое строение и его строительство должно осуществляться на отдельно выделяемом земельном участке и прочее. Я зашёл к одному руководителю с законом «О свободе совести и религиозных организациях», чтобы показать статью, что относится к культовому имуществу. Он сказал мне: «Закрой закон, я и так знаю, что часовня — культовое строение». Мне пришлось отдельно подготовить разъяснение на основе закона, что же относится к культовому имуществу.

Обоснование приобретения строением культового назначения становится понятным из ст. 3 закона"О свободе совести и религиозных организаций», где определены понятия «религиозная деятельность» и «культовое имущество». Религиозная деятельность осуществляется религиозной организацией — т. е. юридическим лицом. Имущество, в том числе строения, приобретают статус «культового» только лишь когда в нём осуществляется религиозная деятельность юридическим лицом.

Частная часовня не может иметь «культового» статуса, т.к. в ней не осуществляется религиозная деятельность, отсутствует юридическое лицо, а частное лицо не в праве проводить какие либо совместные богослужения. Частная часовняявляется строением для личных духовных нужд человека (собственника). Точно так же, как баня, гаражи, кузни, бассейны, спортплощадки и прочие строения имеют различные статусы в зависимости от юридического нахождения.

На частном участке строения с идентичными названиями служат для индивидуального пользования, а у юридического лица они будут иметь производственный статус и регулироваться законом о производственной или предпринимательской деятельности. Именно деятельность, разрешённая законом, придаёт юридический статус строению.

ИА REGNUM: Вы считаете, что построенная Вами как физлицом часовня на частном подворье — не то же самое, что такое же строение, построенное РПЦ как юрлицом?

Строение, предназначенное для религиозных нужд, должно иметь название, отражающее его принадлежность, независимо от формы собственности — как у юридического лица, так и на личном участке физического лица. В данном случае речь идёт о строении с названием «часовня», однако на частном участке часовня не может являться культовым строением.

Не понимать данного положения должностные лица органов власти не могут, так как в данных органах работают штатные юристы. Считаю, что по данному вопросу проводится политика русофобии и скрытого гонения на Православие.

ИА REGNUM: Кто-нибудь из деревни Острейково Витебского района поддерживает решение райисполкома о сносе?

Нет, наоборот — возмущены. Человек, как бы ни был озабочен домашними проблемами, а душа стремится к горнему. Проходя, проезжая мимо часовни, человек невольно задумывается о душевных и духовных вопросах, вспомнит о Создателе и поклонится Ему.

ИА REGNUM: В деревню приезжали депутаты райсовета, обсуждали вопрос о сносе с местными жителями?

Нет, никто не приезжал поговорить с сельчанами. Решение о сносе — это сугубо инициатива Витебского райисполкома, подталкиваемая «идеологической вертикалью» власти.

ИА REGNUM: Кстати, кто представляет в районном совете депутатов интересы жителей вашей деревни?

Затрудняюсь ответить. Могу уточнить.

ИА REGNUM: Вы можете объяснить, почему деревня Острейково вдруг стала «Астрейково» в официальных документах на русском языке? Кто-нибудь советовался с местными жителями при принятии решения о переименовании?

Нет не советовался. Скорее всего, начали писать «Астрейково» по дорожному знаку, указывающему направление на деревню, на котором написано «Астрейково».

ИА REGNUM: Вернёмся к вопросу сноса. Судя по документам, постройке на вашем частном подворье более 10 лет. Почему только сейчас власти стали угрожать сносом?

Власти и ранее требовали сноса постройки, но это незаконное требование, потому что я с буквы закона ни чего не нарушил и построил на основании разрешений Витебского райисполкома. Поэтому требовал её регистрации.

7 марта 2012 года я был на личном приёме у председателя Витебского областного исполнительного комитета Александра Николаевича Косинца. Он дал распоряжение зарегистрировать строение как «хозяйственную постройку». Меня удовлетворяла регистрация под этим названием. Я не стал доказывать, что по закону строение обязано называться «часовней». Однако его распоряжение председателем Витебского районного исполнительного комитета Р.В.Фурашовым и директором РУП «Витебское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру» Л.С.Яковлевым не было выполнено.

Я вновь обратился кА.Н.Косинцу 22 сентября 2015 год — на то время уже исполняющего обязанности главы Администрации президента Республики Беларусь, с просьбой, цитирую: «1.Обязать соответствующих должностных лиц исполнить Ваше распоряжение — Витебскому райисполкому согласовать, а РУП «Витебскому агентству по государственной регистрации» зарегистрировать строение в деревне Астрейково на участке дома № 15 Вымненского сельсовета как «хозяйственная постройка», либо «Часовня». 2. Поручить Министерству архитектуры и строительства Республики Беларусьвнести в Технический кодекс установившейся практики (ТКП 45−3.01−117−2008 (02250)) в перечень рекомендуемых строений на частном участке п.п.6.2.4 и 6.2.6, строение под названием «Часовня».

На моё письмо пришёл ответ из Минархитектуры за подписью замминистра Д.И.Семенкевича — он обнадёжил вположительном решении вопроса, т. е. в регистрации хозяйственной постройки в виде исключения.

Однако Витебский райисполком подал на меня в суд, требуя привлечения к административной ответственности и наложения штрафа за якобы самовольную постройку. Суд рассмотрел и прекратил дело об административном правонарушении.

Обращение на имя руководителя Администрации президента сподвигло Витебский райисполком 20 мая вынести решение № 672 о сносе «самовольной постройки». Полагаю, закулисно это давление исходило от архитектора облисполкома А.А.Лепко.

ИА REGNUM: Почему именно Лепко? Он фигурирует в документах о сносе часовни?

В имеющихся у меня документах прямой ссылки на него нет. Однако на протяжении 8 лет регистрации строения должностные лица Витебского райисполкома разъясняли, что с них требует снести моё строение архитектор облисполкома А.А.Лепко.

ИА REGNUM: Известны ли в вашем районе случаи, когда местные власти выносили решения снести сарай или деревенский туалет? Насколько распространена практика сноса строений на частных подворьях в вашем районе?

Нет, о таких случаях мне не известно.

ИА REGNUM: Можно ли предположить, что особое внимание именно к данной постройке на вашем частном подворье в далёкой от Минска и неблизкой даже к Витебску деревне имеет политический подтекст?

В определенной мере имеет политический подтекст. Политика — это деятельность в сфере власти, отношения с властями или захват власти. В Библии прописан такой метод захвата власти: иноверцы, стоящие в органах власти, решают вопросы в интересах своей нации. Захват власти начинается с уничтожения духовных ценностей — т. е. вероисповедания народа: «Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим.; И разрушьте жертвенники их и сокрушите., и сожгите., и разбейте., и истребите.» (Втор.12;2−3).

ИА REGNUM: Надеетесь ли вы на помощь Московского Патриархата, «Россотрудничества», Аппарата уполномоченного по делам религий и национальностей Белоруссии в решении данной проблемы?

Аппарат уполномоченного по делам религий и национальностей Белоруссии в решении данной проблемы не желает принимать никакого участия, данный комитет инфантилен и безразличен не только к этой проблеме.

Совсем недавно я обращался в Аппарат уполномоченного уже по второму вопросу: в законе «О свободе совести и религиозных организациях» ст. 7 определено право человека в официальном документе указывать свое отношение к религии. На этом основании я просил паспортную службу внести в мой паспорт отметку: «Православного вероисповедания». МВД ответило, что не вносит такие записи и посоветовало обратиться в Аппарат уполномоченного — это их хлеб, они готовили этот закон. На что уполномоченный по делам религий и национальностей Леонид Павлович Гуляко ответил, что статья в законе есть, а механизма нет. По-моему, комментировать это излишне.

ИА REGNUM: Известно ли вам о подобных проблемах с культовыми строениями в России или в Литве?

Не знаю, как в Литве, а в России на своём участке человек для духовных нужд без проблем может построить часовню или церковь. Это здесь чиновники облисполкома раздули «из мухи слона».

ИА REGNUM: С каким настроением белорусская «Русская община» встречает День России?

С братским настроением, мы единый народ.

ИА REGNUM: Недавно Витебский горисполком заявил о намерении установить памятник Александру Невскому в центре города. Одной рукой сносить православную часовню, другой рукой — ставить памятник святому князю Александру Невскому — может быть, это и есть пресловутый «православный атеизм»?

Это суть натуры, политика чиновника-иноверца, это есть их двойное дно.

ИА REGNUM: А если чиновники просто оставят вас в покое, забудут про эту часовню и потратят деньги налогоплательщиков, ваши в том числе, не на снос данного строения, а на (предположим) фуршет или идеологический семинар в сауне, лично вас такое развитие событий устроит?

Я хочу зарегистрировать своё строение. Если чиновники забудут обо мне — я им напомню, пока не зарегистрирую строение.

ИА REGNUM: Александр Лукашенко официально объявил о начале парламентской кампании. Вам известно, как зовут человека, который представляет ваши интересы в Национальном собрании? Этот человек хотя бы раз встречался с жителями вашей деревни? Каким должен быть ваш депутат в парламенте?

Депутат должен быть небезразличным, болеющим за свой народ и государство, глубоко верующим и разбирающимся в своём вероисповедании. Наша вера — основа сохранения нашего народа. Вероисповедание поддерживает традиции народа, традиции сохраняют народ.

ИА REGNUM: Что изменится в вашей жизни после сноса данной часовни?

Я надеюсь, что её не снесут.