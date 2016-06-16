Рига, 16 июня, 2016, 16:27 — ИА Регнум. На авиабазе Национальных вооруженных сил (НВС) Латвии в пятницу, 17 июня, состоится торжественная церемония вручения в дар от США первых двух тактических радиолокаторов противовоздушной обороны Sentinel, способные идентифицировать вертолеты, скоростные атакующие самолеты, ракеты и беспилотники сообщает LETA. Всего Латвия получит четыре таких радиолокатора.

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В торжественной церемонии примут участие министр обороны Раймонд Бергманис, командующий НВС генерал-лейтенант Раймонд Граубе и посол США в Латвии Нэнси Бикоф Петит.

Напомним, в 2015 году Министерство обороны США подписало с компанией Thales Raytheon Systems договор о поставке НВС Латвии четырех радиолокаторов AN/MPQ-64F1 Sentinel, а также четырех бронемашин HMMWV для их перемещения. Сумма договора — $22,73 млн, срок выполнения — 31 октября 2016 года.