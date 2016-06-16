Вологда, 16 июня, 2016, 16:25 — ИА Регнум. Зимой 2015−16 годах специалисты вместе с охотоведами прошли пешком и на лыжах около 19 тыс. километров в лесах и полях региона. По специальной методике, с учетом следов, они определили плотность обитания и численность 16 основных видов животных и птиц, проживающих в вологодских лесах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном охотдепартаменте.

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«Как показал зимний маршрутный учет, на Вологодчине обитает 43,3 тысячи лосей (что больше прошлогодних показателей на 2000), 6,7 тысячи кабанов (плюс 1000 по сравнению с прошлым годом), 9,2 тысячи медведей (плюс 300 особей) и около 580 волков», — рассказала корреспонденту ИА REGNUM ведущий специалист облохотдепартамента Элла Мазурец.

По ее словам, в регионе незначительно уменьшилось количество белок — 87,2 тысячи. Впрочем, этого маленького зверька очень трудно учесть, как и росомаху (29 особей), ведущую скрытный образ жизни. Кроме того, специалисты насчитали 3,3 тысячи горностаев, 74 тысячи зайцев-беляков, 9,7 тысяч куниц, 6,2 тысячи лис, 750 рысей и 1,5 тысячи хорьков.

Что же касается пернатых, то, по подсчетам специалистов, в области водится 57,5 тысячи глухарей, 251 тысяча рябчиков, 350 тысяч тетеревов и 46 тысяч белых куропаток.

«Эти цифры нужны, чтобы вести государственный мониторинг охотничьих видов животных и рассчитывать лимит их добычи в предстоящем сезоне охоты. Резкие колебания численности — это сигнал: нужно восстанавливать либо снижать поголовье конкретного вида», — отметила Элла Мазурец.

В вологодских лесах этого пока не требуется: как показала «перепись зверей», численность животных и птиц в регионе стабильна.

Добавим, что с начала июня на Вологодчине открылся сезон охоты на кабана. Без ущерба для природы охотникам разрешили добыть более 4500 диких свиней. В настоящее время заявки на получение разрешений уже подали более 2,5 тысячи человек.