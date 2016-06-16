Тула, 16 июня, 2016, 16:24 — ИА Регнум. Два девятиэтажных жилых дома для детей-сирот намерены возвести власти Тулы — для строительства выбран поселок Плеханово. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе гордумы по итогам публичных слушаний, состоявшихся 16 июня.

Уолтер Лэнгли. Сирота. 1889

Предметом обсуждения на публичных слушаниях стал проект внесения изменений в Генплан, а также в правила землепользования и застройки муниципального образования рабочий поселок Плеханово Ленинского района Тульской области (с 2014 года в составе Тулы). Изменения в градостроительных документах требуются для возведения на территории поселка (по улице Заводская) двух девятиэтажных жилых домов на 234 квартиры. Дома планируется построить для детей-сирот, которым государство по закону обязано предоставить жилье. Проектом строительства домов также предусмотрено обустройство парковки на 82 машиноместа и игровых площадок.

По итогам слушаний проект был одобрен. Теперь проект изменений предстоит рассмотреть депутатам гордумы.

Добавим, что на начало 2016 года в Тульской области в очереди на получение жилья стояли более 1,3 тыс. детей-сирот. На 2015−2016 годы было запланировано возведение 600 квартир. В первую очередь жилье предоставляется по решениям судов — на начало 2016 года в областном министерстве труда и социальной защиты на исполнении находилось почти 200 решений.

Поселок Плеханово был включен в черту Тулы в 2014 году, в рамках проекта «Большая Тула». Однако известен он тем, что здесь проживает одна из самых больших цыганских общин в России — из 10 тысяч жителей поселка около трех тысяч — цыгане. Всероссийскую же известность поселок получил в марте 2016 года, когда десятки местных жителей устроили массовые беспорядки, опасаясь отключения их домов от незаконных подключений к газопроводу.