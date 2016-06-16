Париж, 16 июня, 2016, 16:23 — ИА Регнум. Бывший председатель Еврокомиссии Жак Делор и один из архитекторов европейской интеграции считает выгодным для Великобритании сохранение членства в Евросоюзе, передает Reuters.

publicdomainpictures.net За или против?

90-летний Делор, которому в 1985—1994 годах часто приходилось конфликтовать с тогдашним британским премьером Маргарет Тэтчер, заявил в интервью Reuters, что в любом случае будет уважать решение британских избирателей на предстоящем референдуме.

«Я рассматриваю участие Соединенного Королевства в Европейском союзе как позитивный элемент и для Британии, и для союза», — говорит бывший государственный деятель Франции.

Напомним, референдум о сохранении или утрате Британией статуса страны-члена ЕС состоится 23 июня.