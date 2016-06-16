Москва, 16 июня, 2016, 16:22 — ИА Регнум. В России за неделю (7−14 июня) индекс потребительских цен составил 100,1%, с начала июня — 100,1%, с начала года — 103,1% (июнь 2015 г.: в целом за месяц — 100,2%, с начала года — 108,5%), сообщили в Росстате.

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За неделю цены на крупу гречневую увеличились на 1,1%, сахар-песок — на 0,6%, рыбу мороженую, макаронные изделия, водку, карамель — на 0,3%. Одновременно яйца куриные подешевели на 2,1%, свинина, куры, колбаса вареная, молоко, сыры, пшено и рис — на 0,1−0,2%.

Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,3%, в том числе на картофель — 7,7%, лук репчатый — 0,8%, помидоры свежие — 0,6%, морковь — 0,4%. В то же время цены на огурцы свежие снизились на 5,6%, капусту белокочанную — на 3,8%.

Цены на бензин автомобильный выросли на 0,3%, дизельное топливо — на 0,2%.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала 2016 года отмечено снижение инфляции. Так, в январе она составила 1%, в феврале — 0,6%, в марте — 0,5%, в апреле — 0,4%, в мае — 0,4%. По данным на май годовая инфляция находится на уровне 7,3−7,4%. По итогам 2016 года инфляция может составить 6,3−6,5%. Центробанк прогнозирует снижение инфляции до 4% к концу 2017 года.