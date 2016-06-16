Белгород, 16 июня, 2016, 16:19 — ИА Регнум. АО «Воздушные ворота Белогорья», которое занималось реконструкцией и благоустройством аэропорта «Белгород», стало банктротом, передает «Интерфакс» со ссылкой на областной арбитражный суд.

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Требование признать компанию банкротом внесло ОАО «Белгородорстрой», которому «Воздушные ворота Белогорья» и АО «Белгородское авиапредприятие» задолжали более двух миллионов рублей за благоустройство территории аэропорта. Ранее суд обязал должников выплатить эту сумму, но денег дорожники так и не увидели. До 5 декабря 2016 года в отношении АО «Воздушные ворота Белогорья» введена процедура конкурсного управления.

Справка ИА REGNUM :

АО «Воздушные ворота Белогорья» было зарегистрировано в 2009 году. Задачей компании было осуществление мероприятий по реконструкции белгородского аэропорта. Основанный в 1954 году аэропорт начали реконструировать в 2010—2011 годах после передачи ОАО «Белгородавиа» из федеральной собственности в областную. В 2013 году аэропорт «Белгород» открыли после реконструкции. По итогам 2013 года воздушный порт конкурсной комиссией Ассоциации «Аэропорт» гражданской авиации стран СНГ признан лучшим аэропортом стран СНГ. В 2014 году реконструкция всех объектов инфраструктуры аэропорта завершилась. В 2015 году пассажиропоток на внутренних линиях составил 316 тысяч человек, на международных — 101 тыс. человек.