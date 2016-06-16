Москва, 16 июня, 2016, 16:19 — ИА Регнум. Власти Москвы одобрили план восстановления жилого дома, входящий в ансамбль городской усадьбы Баулиных, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы. По окончанию реставрационных работ в двухэтажном доме разместят коммерческую клинику пластической хирургии.

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Площадь усадьбы, расположенной на Товарищеском переулке, составляет 778, 2 кв. метра. Это здание XVIII — начала XIX века, первым владельцев которого был купец, почетный член Рогожской старообрядческой общины Дмитрий Баулин. На территории владения также расположен флигель XIX века.

Усадьбе является объектом культурного наследия регионального значения. Тем не менее, несмотря на статус, дом долгое время находилось в аварийном состоянии.

Напомним, за последние лет в Москве было отреставрировано 614 памятников архитектуры и более 4 тысяч фасадов зданий. В 2016 году власти столицы планируют отреставрировать еще 377 памятников.