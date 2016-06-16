Москва, 16 июня, 2016, 16:18 — ИА Регнум. Работникам муниципальных образовательных организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, предлагают компенсировать проезд к месту отдыха за счет субвенций местным бюджетам. Как передает корреспондент ИА REGNUM 16 июня, соответствующий законопроект внесли в Госдуму депутаты Сергей Миронов и Виктор Шудегов («Справедливая Россия»).

Дарья Антонова ИА REGNUM Госдума

Сейчас, согласно законодательству, система финансирования деятельности муниципальных образовательных организаций предусматривает два источника финансирования: бюджет субъекта РФ и бюджет муниципального образования. Исчерпывающий перечень видов расходов, на которые выделяются субвенции субъектов РФ, в законодательстве не зафиксирован, отмечают авторы законопроекта. «В этих положениях не указаны расходы на проезд и провоз багажа к месту использования отпуска и обратно этими категориями работников. Такая правовая неопределенность приводит в целом ряде случаев к отказу работникам муниципальных образовательных организаций в их праве на получение рассматриваемых компенсаций», — отмечают авторы инициативы.

В связи этим депутаты предлагают устранить правовую неопределенность, прописав в законопроекте, что финансирование этих расходов будет проводиться путем включения в перечень затрат, на которые предоставляются субвенции местным бюджетам, компенсации стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска для таких работников в соответствии с Трудовым кодексом РФ.

Принятие документа не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета, отмечают авторы инициативы. «Законопроект будет с одобрением воспринят педагогической общественностью России», — полагают депутаты Госдумы.