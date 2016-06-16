Москва, 16 июня, 2016, 16:15 — ИА Регнум. Вице-премьер Российской Федерации Аркадий Дворкович заявил, что к чемпионату мира по футболу 2018 года, который пройдет в России, необходимо создать так называемый черный список болельщиков. Слова Дворковича передает сегодня, 16 июня, «Спорт-Экспресс».

Aleksandr Osipov Фанаты

Дворкович подчеркнул, что без черного списка болельщиков невозможно организовать обещанный ранее безвизовый режим на время чемпионата. «Это наши обязательства. Но тех, кто нарушает закон, могут не допускать в страну и на матчи. Здесь не важна национальность», — сказал вице-премьер.

Напомним, ранее Государственная дума приняла в первом чтении законопроект, который обязывает организаторов официальных спортивных соревнований, проходящих в России, проверять данные на сайте МВД РФ о болельщиках, которым суд запретил посещать официальные матчи, и не допускать их на трибуны.

Этот законопроект был разработан для предупреждения противоправных действий при проведении спортивных мероприятий в преддверии чемпионата мира 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, во Франции сейчас проходит чемпионат Европы. Турнир сопровождается массовыми беспорядками и драками болельщиков. Власти Франции не смогли своевременно пресечь беспорядки и фильтровать болельщиков на границе.