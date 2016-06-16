Архангельск, 16 июня, 2016, 16:14 — ИА Регнум. 18 июня 2016 года в Архангельске на острове Краснофлотский пройдет крупный музыкальный фестиваль «Мост». Традиционно праздник состоится под открытым небом на свежем воздухе. Он начнется в полдень и закончится в полночь.

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Как сообщают организаторы, площадка мероприятия будет традиционно уже в третий раз обустроена на острове Краснофлотский. Место для отдыха на природе, расположенное в черте города, будет оборудовано сценой, территорией отдыха, парковкой, ярмаркой, точками питания.

Для этого организаторы фестиваля планируют построить целый городок со сценами и зонами развлечений.

— Планируется, что праздник привлечет тысячи любителей рок-культуры. Для охраны общественного порядка на острове Краснофлотский будут дежурить 120 полицейских в две смены по 60 человек, — рассказал корреспонденту ИА REGNUM начальник пресс-службы УВД по Архангельской области Игорь Кононенко. — Также будут привлечены силы частных охранных предприятий и волонтеров.

По словам Игоря Кононенко, в прошлых годах серьезных происшествий на фестивале зарегистрировано не было.

— Единственно, что жители Краснофлотского жаловались на шум в вечернее время, но это решаемая проблема, — отметил он.

Отметим, что в этом году музыкальные гости фестиваля «Мост» станут такие известные группы как «Ария», «Louna», «Пилот», «Кукрыниксы» «Мураками», а также местные коллективы «Черный рынок», «EVO», «13см».