Великий Новгород, 16 июня, 2016, 16:04 — ИА Регнум. Одна из башен Новгородского кремля — Кокуй — с 14 июня закрыта для посещения в связи с проведением проектно-реставрационных работ. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Lite Башня Кокуй (вид изнутри детинца)

Отмечается, что последняя комплексная реставрация башни проводилась в 1963—1965 годах под руководством московских архитекторов-реставраторов Алексея Воробьева и Ольды Савицкой.

«Башня была реставрирована в формах конца XV — конца XVII вв. Были восстановлены бойницы в нижних ярусах, оконные проемы верхних этажей, надстроен выступающий с восточной стороны раскат до уровня пятого яруса», — сообщили в пресс-службе музея. Также тогда внутри башенных стен соорудили деревянные лестницы для сообщения между третьим, четвертым и пятым ярусами. Было также восстановлено шлемообразное завершение башни — по описанию конца XVII в.

Проект нынешних реставрационных работ был заказан музеем в прошлом году, контракт стоимостью 7,2 млн рублей выиграло и исполнило ООО «Рест-Арт». Предполагается, что в результате реставрации Кокуй станет доступным для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Сроки окончания реставрационных работ пока не называются.

Напомним, башня Кокуй высотой 38,5 метра — самая высокая башня Новгородского Детинца (Кремля). На башне обустроена смотровая площадка.