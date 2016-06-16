Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 16:02 — ИА Регнум. Конкурс на вагоны для первого в России «частного трамвая», который запустят в Красногвардейском районе Петербурга, объявят в течение следующей недели. Об этом заявил генеральный директор Транспортной концессионной компании Сергей Окутин на Петербургском международном экономическом форуме, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Один из первых трамваев

Макет трамвая представили губернатору Петербурга Георгию Полтавченко. Градоначальнику сообщили, что компания приступит к строительным работам уже в августе. Ровно через год ожидается запуск трамваев на линиях.

«Мы приступили к реализации проекта, в следующем месяце по первому участку ожидаем «войти» в государственную экспертизу, в августе — получить разрешение на строительство. Полностью закончить проект по всем трамвайным маршрутам всего района планируем к концу 2018 года», — сказал Сергей Окутин.

Он пояснил, что генеральный подрядчик до конца следующей недели объявит открытый конкурс, на который приглашаются все действующие производители и поставщики трамвайных вагонов, как из России, так и из Европы и Азии.

«У каждого производителя свое количество перевозимых пассажиров. Мы ориентируемся на предложения конкретных производителей. Базово мы рассчитываем на пятисекционные трамваи с вместимостью 350−400 человек за раз. Таким образом мы планируем обеспечить все «часы пик», доставляя пассажиров к станции метро «Ладожская», — добавил Окутин.

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«Транспортная концессионная компания» — совместное предприятие «Группы ЛСР» и «Инвестиционной компании «Лидер». Общий объем затрат инвесторов и правительства города, включая создание современной трамвайной сети и ее эксплуатацию на протяжении 30 лет, составляет 32,7 млрд рублей. В том числе, 12,7 млрд рублей будет потрачено на строительство и содержание объекта.

Протяженность линий частного трамвая составит около 14 км. Частный трамвай будет создаваться на базе действующих в Красногвардейском районе трамвайных маршрутов с их модернизацией и расширением. Трамвайные пути пройдут по основным магистралям от Ладожского вокзала. Будет построен и новый трамвайный парк. Проектом также предусмотрено строительство свыше 40 посадочных павильонов, в том числе и павильон-вокзал на конечной станции «Ладожская».

Возвращение вложенных инвестиций планируется путем получения выручки за оказание услуг по перевозке пассажиров и субсидий от города за перевозку льготных категорий жителей. При этом частный инвестор обещает возить пассажиров по городскому тарифу с использованием всех видов проездных документов. На сегодня ежедневное количество пассажиров трамваев в Красногвардейском районе достигает 10 тысяч человек.