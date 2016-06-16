Москва, 16 июня, 2016, 16:01 — ИА Регнум. Сегодня, 16 июня, министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу в ходе рабочей поездки в войска Южного военного округа в четверг проверил порядок организации и лечения в ведомственных здравницах, которые расположенных в Крыму, сообщили в Минобороны РФ.

mil.ru Санаторий Минобороны в Крыму

Министр обороны отметил, что включение военных здравниц Крыма в состав медицинской службы Вооруженных сил РФ позволило в значительной степени расширить возможности санаторно-курортного комплекса военного ведомства.

Шойгу поручил улучшить динамику показателей обеспеченности санаторно-курортным лечением военнослужащих и членов их семей, поставил задачи по дальнейшему развитию лечебной базы здравниц.

В военном ведомстве отметили, что с 2014 года количество военнослужащих и членов их семей, отдохнувших в здравницах Минобороны, возросло более чем на 30%. В 2013 году их было 117 тыс., в 2016 году в санаториях отдохнут и поправят здоровье 165 тыс. человек. За этот же период в 2,5 раза увеличилась доступность медицинской реабилитации. В здравницы поставлено около 2 тыс. единиц высокотехнологичного оборудования.

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Как сообщало ИА REGNUM, сегодня министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу находится с рабочей поездкой в Крымском ФО.