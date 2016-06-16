Санкт-Петербург, 16 июня, 2016, 16:00 — ИА Регнум. Сегодня, 16 июня, в Санкт-Петербурге состоялось открытие мемориальной доски в честь финского фельдмаршала Карла Маннергейма. В церемонии принял участие глава администрации президента России Сергей Иванов.

Гитлер и Маннергейм. 1942

Доску повесили на фасаде здания Военной академии материально-технического обеспечения. В этом доме, расположенном на Захарьевской улице, квартировался Кавалергарский полк, в котором служил Маннергейм.

Напомним, что Маннергейм учился в России: он обучался в Гельсингфорском университете и Николаевском кавалерийском училище в Санкт-Петербурге и до 1917 года служил в русской армии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на церемонии открытия также присутствовал министр культуры России Владимир Мединский, заявивший, что памятная доска открывается ему «как русскому генералу». По словам чиновника, «Маннергейм много сделал для России».

Мемориальная доска Маннергейму в городе, который потерял в блокаду тысячи людей, вызвала возмущение историков, ветеранов Великой Отечественной войны и простых российских граждан. Профессор Санкт-Петербургского государственного университета Владимир Барышников отметил, что блокада Ленинграда во время Великой Отечественной войны происходила при участии финской армии. Российские власти увековечили память Маннергейма именно накануне 22 июня, Дня памяти и скорби.

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